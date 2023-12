Stage de danse Reggaeton 255 Rue Frédéric Chopin Amilly, 14 janvier 2024, Amilly.

Amilly Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:00:00

fin : 2024-01-14 16:00:00

Un stage de danse reggaeton est organisé par Mouv’Handi et Aclam Danse..

Un stage de danse reggaeton est organisé par Mouv’Handi et Aclam Danse.

Venez participer à un stage de danse Reggaeton avec Mouv’Handi et Aclam Danse.

8 EUR.

255 Rue Frédéric Chopin

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par OT MONTARGIS