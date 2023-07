Terra Aventura : 1,2,3… Barthais 2535 Chemin de Halage Josse, 1 juillet 2023, Josse.

Josse,Landes

Suivez le Poi’z Ziclou au bord de l’eau pour cette toute nouvelle aventure de 11 km de balade. Au départ de Josse, cheminez le long des barthes de l’Adour, ces terres inondables où vit une faune variée… et partez à la découverte d’un épisode de l’histoire locale : la révolte des métayers..

fin : . .

2535 Chemin de Halage

Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow the Poi’z Ziclou to the water’s edge for this brand new 11 km adventure walk. Starting from Josse, walk along the barthes of the Adour, these flooded lands where a varied fauna lives… and discover an episode of local history: the revolt of the sharecroppers.

Siga el Poi?z Ziclou hasta la orilla del agua en este nuevo paseo de aventura de 11 km. Partiendo de Josse, recorra los barthes del Adour, estas tierras inundadas donde vive una fauna variada… y descubra un episodio de la historia local: la revuelta de los arrendatarios.

Folgen Sie dem Poi’z Ziclou am Ufer des Wassers auf diesem ganz neuen Abenteuer mit einer 11 km langen Wanderung. Von Josse aus wandern Sie entlang der Barthes de l’Adour, diesem Überschwemmungsgebiet, in dem eine vielfältige Fauna lebt… und entdecken Sie eine Episode der lokalen Geschichte: den Aufstand der Pächter.

Mise à jour le 2023-06-27 par OTI LAS