Nuit de la lecture à la Maison du Père Castor 253 Route Roule Galette Meuzac, 20 janvier 2024, Meuzac.

Meuzac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20

La Compagnie Furiosa vous présente un conte musical dans le cadre des Nuits de la Lecture 2024. Découvrez l’histoire de « Iara et la forêt interdite », à partir de l’album édité par « Rue du monde », lu par la comédienne Alexandra Courquet et mis en musique par Christophe Seval. Tout public à partir de 3 ans..

EUR.

253 Route Roule Galette

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par SPL Terres de Limousin