Heure du conte à la Maison du Père Castor à Meuzac 253 Route Roule Galette Meuzac, 22 juillet 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

Rendez-vous pour l’heure du conte des tout-petits à partir de 3 ans à la Maison du Père Castor. Dans le parc de la Maison du Père Castor.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 11:30:00. EUR.

253 Route Roule Galette Forgeneuve

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Story time for toddlers aged 3 and over at the Maison du Père Castor. In the grounds of the Maison du Père Castor

Cuentacuentos para niños a partir de 3 años en la Maison du Père Castor. En los jardines de la Maison du Père Castor

Treffen Sie sich zur Märchenstunde für die Allerkleinsten ab 3 Jahren im Maison du Père Castor. Im Park des Maison du Père Castor

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne