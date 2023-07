Expositions croisées Les ostensibles « TOUT CE QUI BRILLE ! » à la maison du Père Castor à Meuzac 253 Route Roule Galette Meuzac, 7 juillet 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

Pour l’exposition LES OSTENSIBLES les dessins originaux issus des archives de la Maison du Père Castor vont à la rencontre d’objets de piété domestiques et liturgiques. Ces reliquaires à papiers roulés et ces verres filés clinquants prêtés par de l’association Trésor de ferveur, nous parlent une langue oubliée. Pourtant, tout comme les vêtements et bannières richement brodés conservés à l’église de Glanges, ils manifestent par l’opulence de leur décor, parsemé de bouquets, l’attention qui leur a été portée.

Un enthousiasme privé ou collectif que rendent visible les dessins de May Angeli, Lucile Butel ou encore Pierre Belvès à travers leurs représentations de fêtes et de cortèges où la beauté des fleurs n’a d’égale que la joie d’ensemble..

2023-07-07 fin : 2023-09-30 . .

253 Route Roule Galette Forgeneuve

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the LES OSTENSIBLES exhibition, original drawings from the archives of the Maison du Père Castor come face to face with domestic and liturgical objects of piety. These paper-rolled reliquaries and shimmering spun glasses, on loan from the Trésor de Ferveur association, speak a forgotten language. And yet, like the richly embroidered vestments and banners preserved in the church at Glanges, the opulence of their decoration, dotted with bouquets, testifies to the attention paid to them.

The drawings by May Angeli, Lucile Butel and Pierre Belvès, depicting festivities and processions in which the beauty of the flowers is matched only by the joy of the whole.

Para la exposición LES OSTENSIBLES, se reúnen dibujos originales de los archivos de la Maison du Père Castor con objetos de piedad domésticos y litúrgicos. Estos relicarios de papel y vasos de alambre brillante, cedidos por la asociación Trésor de ferveur, hablan un lenguaje olvidado. Y, sin embargo, al igual que los ornamentos y estandartes ricamente bordados conservados en la iglesia de Glanges, su opulenta decoración, salpicada de ramos de flores, demuestra la atención que se les prestaba.

Los dibujos de May Angeli, Lucile Butel y Pierre Belvès, que representan fiestas y procesiones en las que la belleza de las flores sólo es igualada por la alegría del conjunto.

Für die Ausstellung LES OSTENSIBLES treffen Originalzeichnungen aus den Archiven des Maison du Père Castor auf häusliche und liturgische Devotionalien. Diese Reliquienschreine mit gerolltem Papier und die glitzernden Gläser aus gesponnenem Glas, die von der Vereinigung Trésor de ferveur ausgeliehen wurden, sprechen eine vergessene Sprache. Doch ebenso wie die reich bestickten Gewänder und Banner, die in der Kirche von Glanges aufbewahrt werden, zeigen sie durch ihre opulente, mit Blumensträußen übersäte Ausstattung die Aufmerksamkeit, die ihnen entgegengebracht wurde.

Die Zeichnungen von May Angeli, Lucile Butel und Pierre Belvès machen diese private oder kollektive Begeisterung in ihren Darstellungen von Festen und Umzügen sichtbar, bei denen die Schönheit der Blumen nur von der Freude des Ensembles übertroffen wird.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne