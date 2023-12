Atelier » atelier light painting avec les robots Thymio » à la Maison du Père Castor 253 Route de Roule Galette Meuzac, 5 janvier 2024, Meuzac.

Début : 2024-01-05 14:00:00

fin : 2024-01-05 16:30:00

Un atelier gratuit le vendredi 5 janvier pour les ados, avec un atelier light painting avec les robots Thymio. ou comment utiliser la lumière des robots pour peindre et créer des œuvres d’art numérique originales. Pour info, Virginie, de l’association TeamGroupLab proposera un atelier par trimestre.

253 Route de Roule Galette Forgeneuve

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



