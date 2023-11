« Atelier tricot, crochet, broderie » à la Maison du Père Castor 253 Route de Roule Galette Meuzac, 17 novembre 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

Atelier tricot, crochet, broderie , gratuit, ouvert à tous débutants et pros..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 17:00:00. EUR.

253 Route de Roule Galette Forgeneuve

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free knitting, crochet and embroidery workshop, open to beginners and professionals.

Taller de punto, ganchillo y bordado, gratuito, abierto a principiantes y profesionales.

Strick-, Häkel- und Stickatelier, kostenlos, offen für alle Anfänger und Profis.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne