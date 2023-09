Conférence « un crime de guerre en Corrèze » à La Maison du Père Castor 253 Route de Roule Galette Meuzac, 6 octobre 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

La Maison du Père Castor propose une conférence par jean-Claude Bellarbre sur « Le crime de guerre en Corrèze » Le Pont Lasveyras. Gratuit sans inscription..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

253 Route de Roule Galette

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Maison du Père Castor offers a lecture by jean-Claude Bellarbre on « Le crime de guerre en Corrèze » at Le Pont Lasveyras. Free without registration.

La Maison du Père Castor ofrece una conferencia de Jean-Claude Bellarbre sobre « Los crímenes de guerra en Corrèze » en Le Pont Lasveyras. Gratuita sin inscripción.

Das Maison du Père Castor bietet einen Vortrag von Jean-Claude Bellarbre über « Kriegsverbrechen in der Corrèze » Le Pont Lasveyras. Kostenlos ohne Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-12 par SPL Terres de Limousin