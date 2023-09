Exposition Lucile Butel à la Maison du Père Castor 253 Route de Roule Galette Meuzac, 3 octobre 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

Exposition de Lucile Butel, les enfants s’amusent.

Lucile Butel, artiste très connue pour ses illustrations de la Vache orange, a aussi participé à la création de nombreux autres albums du Père Castor. Nous vous invitons à venir découvrir les originaux de cette artiste, conservés aux archives du Père Castor de Meuzac, par le biais de l’exposition « les enfants s’amusent »..

Lucile Butel exhibition, children have fun.

Lucile Butel, best known for her illustrations of the Orange Cow, has also contributed to the creation of many other Père Castor albums. We invite you to come and discover this artist’s originals, preserved at the Père Castor archives in Meuzac, through the « les enfants s’amusent » exhibition.

Exposición de Lucile Butel, los niños se divierten.

Lucile Butel, más conocida por sus ilustraciones de la Vaca Naranja, también ha contribuido a la creación de muchos otros álbumes del Père Castor. Le invitamos a venir a descubrir los originales de esta artista, conservados en los archivos de Père Castor en Meuzac, a través de la exposición « les enfants s’amusent ».

Ausstellung von Lucile Butel, Kinder haben Spaß.

Lucile Butel, eine Künstlerin, die für ihre Illustrationen von La Vache orange sehr bekannt ist, war auch an der Gestaltung zahlreicher anderer Alben von Père Castor beteiligt. Wir laden Sie ein, die Originale dieser Künstlerin, die in den Archiven von Père Castor in Meuzac aufbewahrt werden, durch die Ausstellung « les enfants s’amusent » zu entdecken.

