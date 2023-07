Atelier « Boîte à Soleil » à la Maison du Père Castor 253 Route de Roule Galette Meuzac, 18 août 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

La Maison du Père Castor vous propose un atelier comment créez votre boîte à Soleil. A partir de 5 ans

Sur inscription. Goûter offert..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 16:30:00. EUR.

253 Route de Roule Galette Forgeneuve

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Maison du Père Castor offers a workshop on how to create your own boîte à Soleil. Ages 5 and up

Registration required. Snack offered.

La Maison du Père Castor te propone un taller para crear tu propia Caja del Sol. A partir de 5 años

Inscripción obligatoria. Se ofrece merienda.

Das Maison du Père Castor bietet Ihnen einen Workshop an, wie Sie Ihre Sonnenbox gestalten können. Ab 5 Jahren

Nach vorheriger Anmeldung. Kostenloser Imbiss.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne