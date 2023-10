Atelier Pratique des plantes sauvages locales 252 Boulevard de la Plage Arcachon, 21 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Série dédiée à la connaissance des plantes sauvages et leur utilisation.

Sorties dans la nature et ateliers pratiques en intérieur.

Payant. Sur réservation.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

252 Boulevard de la Plage

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Series dedicated to the knowledge and use of wild plants.

Nature outings and indoor workshops.

Charges apply. Reservations required

Un ciclo dedicado a conocer las plantas silvestres y cómo utilizarlas.

Salidas a la naturaleza y talleres de interior.

De pago. Es necesario reservar

Reihe, die sich dem Kennenlernen von Wildpflanzen und ihrer Verwendung widmet.

Ausflüge in die Natur und praktische Workshops in geschlossenen Räumen.

Ist kostenpflichtig. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Arcachon