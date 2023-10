Atelier « Qui suis-je vraiment? » 252 Boulevard de la Plage Arcachon, 14 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Série d’ateliers pratiques afin de mieux se connaître, apprendre nos atouts, observer les indices de notre

mission de vie. Dans la nature ou en intérieur.

Association Angel.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

252 Boulevard de la Plage Association Angel

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A series of practical workshops to help you get to know yourself better, learn about your strengths and observe the clues to your life mission

life mission. In nature or indoors.

Angel Association

Una serie de talleres prácticos para ayudarnos a conocernos mejor, aprender sobre nuestros puntos fuertes, observar las claves de nuestra

misión vital. En la naturaleza o en interiores.

Asociación de Ángeles

Eine Reihe von praktischen Workshops, in denen wir uns selbst besser kennenlernen, unsere Stärken erfahren und die Hinweise auf unsere

lebensaufgabe zu erkennen. In der Natur oder in geschlossenen Räumen.

Angel Association

