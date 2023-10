Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023: Clément Bailleux 250 rue nationale Cahors, 14 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Domaine(s) de création : Installation, Sculpture, Peinture

« Cette mauvaise fois de l’exécutant, on aurait tort d’y voir cynisme ou manque de fantaisie. Elle trouve dans les tableaux une réponse à contre pied : Clément Bailleux est un trompeur, il joue la carte du docile pour mieux se libérer […]. Lui-même accorde une place prépondérante à ces aspects intimes et relationnels, tant il laisse ses marques dans les images qu’il crée, gestes de travail et iconographie quotidienne.

Il ne gomme presque pas, conserve le dispositif de création visible. Cette négligence permet aux toiles de rester en hypothétique chantier, dans un combat jamais résolu entre les motifs et les références qui agissent comme des spectres qu’on ne peut saisir que partiellement. Tout est à regarder telle une destruction de l’état et l’environnement naturels des objets, la boulimie de signes vient à bout de toute organisation. Dans cette hystérie contemporaine, aux couleurs d’une anarchie pop [… ] la fondation architecturale semble être le seul pilier intarissable. »

Olga Rozenblum (extrait, 2013).

2023-10-14 13:00:00 fin : 2023-10-15 20:00:00. EUR.

Clément Bailleux

Cahors 46000 Lot Occitanie



Creative fields : Installation, Sculpture, Painting

« It would be wrong to see this bad faith on the part of the artist as cynicism or lack of fantasy. Clément Bailleux is a deceiver, playing the docile card in order to free himself [?] He himself gives pride of place to these intimate, relational aspects, so much so that he leaves his mark on the images he creates, his work gestures and everyday iconography.

He barely erases, keeping the creative process visible. This neglect allows the canvases to remain hypothetical works in progress, in a never-ending struggle between motifs and references that act like spectres that can only be partially grasped. Everything is to be seen as a destruction of the natural state and environment of the objects, as the bulimia of signs overwhelms all organization. In this contemporary hysteria, colored by pop anarchy […] the architectural foundation seems to be the only inexhaustible pillar. »

Olga Rozenblum (excerpt, 2013)

Campos creativos : Instalación, Escultura, Pintura

« Sería un error considerar esta mala fe del artista como cinismo o falta de fantasía. Clément Bailleux es un engañador, que juega la carta de la docilidad para liberarse […]. Él mismo privilegia estos aspectos íntimos y relacionales, tanto que deja su huella en las imágenes que crea, en sus gestos de trabajo y en la iconografía cotidiana.

Apenas borra, manteniendo visible el proceso creativo. Esta negligencia permite que los lienzos sigan siendo hipotéticas obras en proceso, en una lucha interminable entre motivos y referencias que actúan como espectros que sólo pueden captarse parcialmente. Todo debe verse como una destrucción del estado natural y del entorno de los objetos, la bulimia de los signos supera toda organización. En esta histeria contemporánea, teñida de anarquía pop […] el fundamento arquitectónico parece ser el único pilar inagotable »

Olga Rozenblum (extracto, 2013)

Kreative(s) Gebiet(e) : Installation, Skulptur, Malerei

« Es wäre falsch, in dieser schlechten Laune des Ausführenden Zynismus oder einen Mangel an Fantasie zu sehen. In den Bildern findet sie eine Antwort auf den Gegenpol: Clément Bailleux ist ein Betrüger, er spielt die Karte des Gefügigen, um sich besser befreien zu können […]. Er selbst räumt diesen intimen und relationalen Aspekten einen hohen Stellenwert ein, da er in den Bildern, die er schafft, seine Spuren hinterlässt: Arbeitsgesten und alltägliche Ikonografie.

Er radiert kaum etwas aus, sondern hält den Schaffensprozess sichtbar. Diese Vernachlässigung ermöglicht es den Gemälden, in einer hypothetischen Baustelle zu bleiben, in einem nie gelösten Kampf zwischen Motiven und Referenzen, die wie Gespenster wirken, die man nur teilweise erfassen kann. Alles ist wie eine Zerstörung des natürlichen Zustands und der natürlichen Umgebung der Objekte zu betrachten, die Bulimie der Zeichen überwindet jede Organisation. In dieser zeitgenössischen Hysterie, die in den Farben einer Pop-Anarchie gehalten ist […], scheint das architektonische Fundament die einzige unerschöpfliche Säule zu sein. »

Olga Rozenblum (Auszug, 2013)

