Formation 0 déchêts 250 Rue Monplaisir Bénéjacq, 7 novembre 2023, Bénéjacq.

Bénéjacq,Pyrénées-Atlantiques

La Communauté de Communes du Pays de Nay , en lien avec l’Association Le Potager du Futur, vous propose des séances de formations au jardinage « zéro déchet » et à la pratique du compostage.

A l’issue de ces formations, il sera possible de récupérer un composteur gratuitement (320 L ou 620 L au choix) sur présentation d’un justificatif de domicile.

Inscriptions auprès de la CCPN. Nombre de places limité..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 20:00:00. EUR.

250 Rue Monplaisir CCPN

Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes du Pays de Nay, in association with Le Potager du Futur, is offering training sessions in « zero waste » gardening and composting.

At the end of these training sessions, you can pick up a free composter (320 L or 620 L) on presentation of proof of address.

Please register with the CCPN. Places are limited.

La Mancomunidad de Municipios del País de Nay, en asociación con Le Potager du Futur, ofrece sesiones de formación en jardinería y compostaje « residuo cero ».

Al final de estas sesiones de formación, podrá recoger gratuitamente un compostador (320 L o 620 L a elegir) presentando un justificante de domicilio.

Inscríbase en el CCPN. Plazas limitadas.

Die Communauté de Communes du Pays de Nay bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein Le Potager du Futur Schulungen zum Thema « Null-Abfall-Gärtnern » und Kompostieren an.

Im Anschluss an diese Schulungen können Sie gegen Vorlage eines Wohnsitznachweises kostenlos einen Komposter (320 L oder 620 L) abholen.

Anmeldung bei der CCPN. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay