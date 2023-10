Marché de Noël de Gruchet-le-Valasse 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse, 25 novembre 2023, Gruchet-le-Valasse.

Gruchet-le-Valasse,Seine-Maritime

Nombreux exposants dans la salle Claude Laplace et le Gymnase David Douillet.

Visite du Père-Noël.

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

250 Rue de l’Abbaye Salle Claude Laplace

Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie



Numerous exhibitors in the Salle Claude Laplace and the Gymnase David Douillet.

Visit from Santa Claus

Numerosos expositores en la Salle Claude Laplace y la Gymnase David Douillet.

Visita de Papá Noel

Zahlreiche Aussteller im Saal Claude Laplace und im Gymnase David Douillet.

Besuch des Weihnachtsmanns

Mise à jour le 2023-10-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche