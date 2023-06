Bal HarmonîmesEnScene – SurLaBouche 250, Chemin de l’Aérodrome, Nîmes (30) Bal HarmonîmesEnScene – SurLaBouche 250, Chemin de l’Aérodrome, Nîmes (30), 10 juin 2023, . Bal HarmonîmesEnScene – SurLaBouche Samedi 10 juin, 19h00 250, Chemin de l’Aérodrome, Nîmes (30) 6€ Le Trio SurLaBouche a travaillé toute l’année avec 60 enfants musiciens des différrents quartiers de Nîmes à monter un répertoire à danser. Avec la fanfare HijosDeTuba, les enfants d’Harmonîmes et SurLaBouche, nous vous donnons rendez vous pour un petit bal atypique!! 19h les Hijos de Tuba dans le Patio 20h concert des enfants Harmonimes avec des élèves du conservatoire de Nîmes dans la grande salle 20h 30 Sur la Bouche fait danser Harmonimes source : événement Bal HarmonîmesEnScene – SurLaBouche publié sur AgendaTrad 250, Chemin de l’Aérodrome, Nîmes (30) 250, Chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes, France [{« link »: « https://www.facebook.com/Hijosdetuba?__cft__%5B0%5D=AZX33pON2uZRCZYbZwb4cllT6Ea868W4jADtBrWDsdk16GMFdYZkE1mCo_Ml-_6ai3aBuA7khj2yZdyAdIepTckSJ5wmgU0LA1taUa-ZW5fsSvpRGDjbiZ0mJ_vhMynH3YpwyPyeuJhNWg2E013V309Rk_zJtfUeyktvKMlLT5CihPAToG8VrVcHvWxvrufKCHI&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43114 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

