La chapelle Notre-Dame du faget
Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le hameau du Faget, la chapelle se situe au sommet d’une crête qui offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, à quelques pas du vignoble jurançonnais. L’édifice, doté d’un clocher peigne, est exceptionnellement ouvert.

Avec la complicité de Monsieur Gaston Anglade..

2023-09-17

250 cami dera serra Chapelle Notre-Dame du faget

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the hamlet of Le Faget, the chapel sits atop a ridge offering splendid views of the Pyrenees, just a stone’s throw from the Jura vineyards. The building, with its combed bell tower, is exceptionally open.

With the complicity of Monsieur Gaston Anglade.

En la aldea de Le Faget, la capilla se encuentra en lo alto de una cresta con una espléndida vista de los Pirineos, a dos pasos de los viñedos del Jura. El edificio, con su campanario peinado, es excepcionalmente abierto.

Con la complicidad de Gaston Anglade.

Im Weiler Faget liegt die Kapelle auf dem Gipfel eines Bergrückens, der einen herrlichen Blick auf die Pyrenäenkette bietet, nur wenige Schritte von den Weinbergen des Jurançonnais entfernt. Das Gebäude mit seinem kammförmigen Glockenturm ist ausnahmsweise geöffnet.

Mit freundlicher Unterstützung von Herrn Gaston Anglade.

