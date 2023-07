Concert les Chanteurs du Faget 250 Cami Dera Serra Oloron-Sainte-Marie, 22 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, les Chanteurs du Faget reviennent à la Chapelle du Faget pour vous proposer un moment hors du temps au coeur de leur quartier. Un merveilleux cadre pour écouter ces voix d’hommes interpréter des chansons traditionnelles béarnaises.

Vous pourrez aussi donner de la voix, ne soyez pas timide..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 23:00:00. EUR.

250 Cami Dera Serra Chapelle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, the Chanteurs du Faget return to the Chapelle du Faget to offer you a timeless moment in the heart of their neighborhood. A wonderful setting to listen to these men’s voices perform traditional songs from Béarn.

Don’t be shy, you’ll be able to give your voice too.

Este año, los Chanteurs du Faget vuelven a la Chapelle du Faget para ofrecerle un momento fuera del tiempo en el corazón de su barrio. Un marco maravilloso para escuchar las voces de estos hombres que interpretan canciones tradicionales del Béarn.

No sea tímido, usted también podrá prestar su voz.

Dieses Jahr kehren die Chanteurs du Faget in die Chapelle du Faget zurück, um Ihnen einen zeitlosen Moment im Herzen ihres Viertels zu bieten. Ein wunderbarer Rahmen, um diesen Männerstimmen bei der Interpretation traditioneller Lieder aus der Béarnaise zuzuhören.

Sie können auch Ihre Stimme abgeben, seien Sie nicht schüchtern.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn