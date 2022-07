250 ANS DE L’ORGUE ! Saint-Pons-de-Thomières, 9 septembre 2022, Saint-Pons-de-Thomières.

250 ANS DE L’ORGUE !

Cathédrale

Place des Tilleuls Saint-Pons-de-Thomières Hérault

2022-09-09 – 2022-09-11

Saint-Pons-de-Thomières

Hérault

10 EUR PROGRAMME

Vendredi 9 septembre 2022

A partir de 18h00 – Cathédrale

Audition libre : « L’Orgue aux organistes » (accès libre à l’orgue pour les organistes, cathédrale ouverte au public)

21h00-22h00 – Rues et Pl. des Tilleuls

La ville en fête : animations sur la place et dans les rues (crieur public, instruments traditionnels, orgue de barbarie, chansons, diffusion d’un « vrai-faux journal » de septembre 1772…)

22h00 -Pl. des Tilleuls

Son et Lumières : spectacle sur la façade de la cathédrale

Samedi 10 septembre 2022

10h00 – 10h30 – Cathédrale

Ouverture : « Quand les Micot construisaient l’orgue »

10h30 – 12h00 – Cathédrale

Conférence-Concert : « Musiques et musiciens en Languedoc au 18° siècle »

Conférencier : Youri CARBONNIER (Université d’Artois)

Organiste : Jean-Louis VIEILLE-GIRARDET (Titulaire de l’orgue)

14H30 – 16H00 – Cathédrale

Concert : « Musiques à la cathédrale en 1772 » (orgue, chantres, instruments)

Organiste : Frédéric MUÑOZ

Chanteurs et instrumentistes : Ensemble ARIANNA

direction : Marie-Paule NOUNOU

17h00 – 18h30 – Chapelle des Pénitents

Concert : « Dans un salon : danses, pantomimes et instruments »

Orgue en table Micot de 1750 : Peter WEINMANN

Pianoforte de 1780 : Pierre BOUYER

Violon de 1711 : Nicole TAMESTIT

Ensemble de danseurs « DIVERTIMENTY »

direction Guillaume JABLONKA

20H00 -23H00 – Salle des Fêtes

Repas – Concert : « L’orgue fait son cinéma »

Orchestre de jazz avec l’orgue de Saint-Pons numérisé : Collectif « Pleins Feux » (musique et images)

Soirée payante (22 € le repas, boissons non comprises)

Dimanche 11 septembre 2022

10h30 – 12h00 – Cathédrale

Messe solennelle

avec le concours du Petit Choeur d’Occitanie et de Jean-Louis Vieille-Girardet à l’orgue

– Ville

Visite de la ville historique

Accompagnateur : Michel Vidal (chargé du patrimoine au Conseil Municipal)

14h00 – 15h30 – Cinéma

Conférence musicalisée : « Histoire(s) de l’orgue de Saint-Pons ».

Conférencière : Nicole GROS (Amis de l’Orgue de Saint-Pons)

Enregistrements musicaux faits sur l’orgue de Saint-Pons

16h00 – 18h00 – Cathédrale

Grand Concert : « 1772 à 2022, musique sur quatre siècles »

1ère partie : « Jouer de l’orgue », panorama de musiques écrites (18°- 20° siècle) et création d’une pièce contemporaine.

Organistes : Eric LEBRUN et Marie-Ange LEURENT

Compositeur : Eric LEBRUN

2ème partie : « Jouer avec les orgues », musiques improvisées entre le grand orgue de 1772 et le petit orgue en table Micot de 1750

Organistes : Paul GOUSSOT, Eric LEBRUN, Marie-Ange LEURENT, Frédéric MUÑOZ, Peter WEINMANN

18H30 – Place de l’Evêché

Cocktail offe rt par la ville au public et aux musiciens

Il semble bien qu’il y ait eu de tous temps un orgue dans ce qui était la Cathédrale de St-Pons. Cette année nous souhaitons les 250ans de l’instrument qui année après années enchantent les oreilles des melomanes.

