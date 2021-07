250 ans de descendance à la Ferme de Monredon Saint-Aubin, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Aubin.

250 ans de descendance à la Ferme de Monredon 2021-07-17 – 2021-07-18 Monredon Ferme de Monredon

Saint-Aubin Lot-et-Garonne Saint-Aubin

24 24 EUR Au programme : rallye découverte et nature de la prune au pruneau, exposition de machines et moteurs d’autrefois, balades pour enfants, rando tracteurs anciens, atelier gourmand relooké, arbre généalogique, artistes, animations et jeux anciens, musique traditionnelle scène ouverte.

Repas le midi sur réservation.

+33 6 22 68 28 51

ferme de monredon

