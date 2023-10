Repas dansant 25 Rue St Maurice Guewenheim, 12 novembre 2023, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

L’AS Guewenheim vous propose un repas dansant animé par DJ Jacky. Au menu : Bouchées à la reine, fromage, café et dessert (boissons non comprises dans le prix du menu) Sur réservation par téléphone..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

25 Rue St Maurice

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



AS Guewenheim invites you to a dinner-dance with DJ Jacky. On the menu: Bouchées à la reine, cheese, coffee and dessert (drinks not included in the price of the menu) Book by phone.

AS Guewenheim le invita a una cena-baile con DJ Jacky. En el menú: Bouchées à la reine, queso, café y postre (bebidas no incluidas en el precio del menú) Reservas por teléfono.

Die AS Guewenheim bietet Ihnen ein Tanzessen an, das von DJ Jacky moderiert wird. Auf dem Menüplan stehen: Königinnenhappen, Käse, Kaffee und Dessert (Getränke nicht im Menüpreis enthalten). Auf telefonische Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de Masevaux