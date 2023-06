LES PUCES ROCK #10 25 rue St Exupery, ZI de la Lauze Saint-Jean-de-Védas, 4 juin 2023, Saint-Jean-de-Védas.

Saint-Jean-de-Védas,Hérault

Ne manquez pas le Festival See You in the Pit#8 à la Secret Place à Jean de Védas du 20 juillet au 21 août 2018 !

Un festival rock, punk et métal !.

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

25 rue St Exupery, ZI de la Lauze

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie



Don’t miss the See You in the Pit Festival#8 at the Secret Place in Jean de Védas from July 20 to August 21, 2018!

A rock, punk and metal festival!

¡No te pierdas el See You in the Pit Festival#8 en el Secret Place de Jean de Védas del 20 de julio al 21 de agosto de 2018!

¡Un festival de rock, punk y metal!

Verpassen Sie nicht das Festival See You in the Pit#8 im Secret Place in Jean de Védas vom 20. Juli bis 21. August 2018!

Ein Rock-, Punk- und Metal-Festival!

Mise à jour le 2023-05-31 par OT MONTPELLIER