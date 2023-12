CONCERT POÉTIQUE MICHEL ARBATZ 25 Rue Sainte-Ursule Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Concert poétique

Michel Arbatz, musicien, chanteur et comédien inclassable, revient à Montpellier pour lire et chanter des poèmes de Cesare Pavese (1908-1950) auteur de « La Mort viendra et elle aura tes yeux »,.

25 Rue Sainte-Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Poetic concert

Michel Arbatz, unclassifiable musician, singer and actor, returns to Montpellier to read and sing poems by Cesare Pavese (1908-1950), author of « La Mort viendra et elle aura tes yeux »,

Concierto poético

Michel Arbatz, músico, cantante y actor inclasificable, vuelve a Montpellier para leer y cantar poemas de Cesare Pavese (1908-1950), autor de « La Mort viendra et elle aura tes yeux » (« La Muerte vendrá y tendrá tus ojos »),

Poetisches Konzert

Michel Arbatz, ein unklassifizierbarer Musiker, Sänger und Schauspieler, kehrt nach Montpellier zurück, um Gedichte von Cesare Pavese (1908-1950), Autor von « Der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben », zu lesen und zu singen,

