MASTERCLASS SUR L’OPÉRA ITALIEN 25 Rue Sainte-Ursule Montpellier, 21 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Centre Culturel Italien Dante Alighieri propose une Masterclass sur l’opéra italien -en ligne- avec Paola Manara professeure milanaise spécialisée en histoire musicale , accréditée par l’Opéra della Scala Masterclass en langue italienne, ma facile da capire !.

2023-11-21 12:00:00 fin : 2023-11-21 14:00:00. EUR.

25 Rue Sainte-Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Italian Cultural Center Dante Alighieri offers a Masterclass on Italian opera -on line- with Paola Manara, a Milanese professor specialized in musical history, accredited by the Opera della Scala Masterclass in Italian, ma facile da capire!

¡El Centre Culturel Italien Dante Alighieri ofrece una Masterclass sobre la ópera italiana -en línea- con Paola Manara, profesora milanesa especializada en historia musical, acreditada por la Opera della Scala Masterclass en italiano, ma facile da capire!

Das Italienische Kulturzentrum Dante Alighieri bietet eine Masterclass über die italienische Oper – online – mit Paola Manara Mailänder Professorin mit Spezialisierung auf Musikgeschichte , akkreditiert von der Opera della Scala Masterclass in italienischer Sprache, ma facile da capire!

Mise à jour le 2023-11-07 par OT MONTPELLIER