Visite/Atelier parents et enfants 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin, 3 janvier 2024, Monflanquin.

Monflanquin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00

Une visite/atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents.

Au programme :

– 14h à 14h45 : Visite des deux expositions “Et nul oiseau ne chante” de Virginie Cavalier et “Prendre de la couleur” de Marie-Cécile Marques.

– 14h45 à 16h30 : Atelier

– 16h30 à 17h : Goûter offert.

Une visite/atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents.

Au programme :

– 14h à 14h45 : Visite des deux expositions “Et nul oiseau ne chante” de Virginie Cavalier et “Prendre de la couleur” de Marie-Cécile Marques.

– 14h45 à 16h30 : Atelier

– 16h30 à 17h : Goûter offert

Une visite/atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents.

Au programme :

– 14h à 14h45 : Visite des deux expositions “Et nul oiseau ne chante” de Virginie Cavalier et “Prendre de la couleur” de Marie-Cécile Marques.

– 14h45 à 16h30 : Atelier

– 16h30 à 17h : Goûter offert

EUR.

25 Rue Sainte-Marie POLLEN

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Coeur de Bastides