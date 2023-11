Exposition de fin de résidence de Marie Cécile Marquès et Virginie Cavalier 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin, 15 décembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Venir découvrir l’exposition de fin de résidence à POLLEN, de Marie Cécile Marquès et Virginie Cavalier : installations et peintures.

Vernissage le vendredi 15 décembre à partir de 18h30..

2023-12-15 fin : 2024-02-21 17:00:00. EUR.

25 Rue Sainte-Marie POLLEN

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the end-of-residency exhibition at POLLEN, by Marie Cécile Marquès and Virginie Cavalier: installations and paintings.

Opening on Friday December 15 from 6.30pm.

Venga a descubrir la exposición de fin de residencia en POLLEN, de Marie Cécile Marquès y Virginie Cavalier: instalaciones y pinturas.

Inauguración el viernes 15 de diciembre a partir de las 18.30 h.

Besuchen Sie die Ausstellung zum Abschluss Ihres Aufenthalts in POLLEN von Marie Cécile Marquès und Virginie Cavalier: Installationen und Gemälde.

Vernissage am Freitag, den 15. Dezember ab 18.30 Uhr.

