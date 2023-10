Rencontre avec les artiste en résidence à Monflanquin 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin, 9 novembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Marie Cécile Marquès et Virginie Cavalier sont arrivées en résidence aux alentours du 15 septembre et vous ouvrent la porte de leurs ateliers pour un temps d’échange et de découverte conviviale..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

25 Rue Sainte-Marie POLLEN

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Marie Cécile Marquès and Virginie Cavalier arrived in residence around September 15, and open the doors of their studios for a time of convivial exchange and discovery.

Marie Cécile Marquès y Virginie Cavalier llegaron a la residencia alrededor del 15 de septiembre y le abren las puertas de sus estudios para un momento de intercambio y descubrimiento.

Marie Cécile Marquès und Virginie Cavalier sind um den 15. September herum in der Residenz angekommen und öffnen Ihnen die Tür zu ihren Ateliers für eine Zeit des Austauschs und der geselligen Entdeckung.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Coeur de Bastides