Exposition : INC(L)ASSABLE, 30 ans de création contemporaine en céramique 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin, 27 octobre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

« C’est à Limoges, en 1993 et à l’initiative du Ministère de la Culture que fut créé le CRAFT, (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) véritable « laboratoire d’idées », se donnant comme mission principale de concéder à l’utilisation de la céramique une place singulière dans l’art contemporain. […]

À ce jour, près d’une centaine d’artistes de renommée internationale ont été invités à produire un travail de recherche et de création au vu de la production d’une œuvre d’art ; la céramique, abordées dans toutes ses difficultés, devient alors un véritable défi artistique. Ces œuvres dans les domaines du design, de l’architecture et des arts plastiques sont aujourd’hui réunies au sein d’une collection atypique et emblématique de la création céramique contemporaine, qui ne cesse de s’enrichir et se trouve valorisée dans le cadre d’expositions en Région ou en France. ».

2023-10-27 fin : 2023-12-04 17:00:00. EUR.

25 Rue Sainte-Marie POLLEN

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« In 1993, at the initiative of the French Ministry of Culture, the CRAFT (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) was created in Limoges, a veritable « laboratory of ideas », whose main mission is to give ceramics a special place in contemporary art. […]

To date, almost a hundred internationally renowned artists have been invited to carry out research and creative work with a view to producing a work of art; ceramics, approached in all its difficulties, thus becomes a veritable artistic challenge. These works in the fields of design, architecture and the plastic arts have now been brought together to form an atypical collection emblematic of contemporary ceramic creation, which is constantly being enriched and showcased at exhibitions in the region and in France »

« En 1993 se creó en Limoges, por iniciativa del Ministerio de Cultura francés, el CRAFT (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre – Centro de investigación sobre las artes del fuego y de la tierra) como un auténtico « laboratorio de ideas », con la misión principal de dar al uso de la cerámica un lugar especial en el arte contemporáneo. […]

Hasta la fecha, cerca de un centenar de artistas de renombre internacional han sido invitados a realizar trabajos de investigación y creación con vistas a producir una obra de arte; la cerámica, abordada en todas sus dificultades, se convierte así en un verdadero desafío artístico. Estas obras del diseño, la arquitectura y las artes plásticas se han reunido en una colección atípica y emblemática de la cerámica contemporánea, que se enriquece constantemente y se presenta en exposiciones en la región y en Francia

« 1993 wurde in Limoges auf Initiative des französischen Kulturministeriums das CRAFT (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) gegründet, eine Art « Ideenschmiede », deren Hauptaufgabe darin bestand, der Verwendung von Keramik einen besonderen Platz in der zeitgenössischen Kunst einzuräumen. […]

Bisher wurden fast 100 international renommierte Künstler eingeladen, ihre Forschungs- und Schaffensarbeit in Form eines Kunstwerks zu präsentieren, wobei die Keramik mit all ihren Schwierigkeiten zu einer künstlerischen Herausforderung wird. Diese Werke aus den Bereichen Design, Architektur und bildende Kunst sind heute in einer atypischen und emblematischen Sammlung zeitgenössischen Keramikschaffens vereint, die ständig erweitert und im Rahmen von Ausstellungen in der Region oder in Frankreich aufgewertet wird. »

