Viens créer ton film à POLLEN ! 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin, 12 juillet 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Atelier de réalisation court-métrage avec l’artiste Laure SUBREVILLE, pour les 12/18 ans.

Du scénariste, au réalisateur, au tourneur, à l’acteur, à l’ingénieur son, au monteur, viens découvrir tous les postes de la création d’un court-métrage !

Atelier gratuit sur inscription à Pollen..

2023-07-12 fin : 2023-07-18 . EUR.

25 Rue Sainte-Marie POLLEN

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Short film production workshop with artist Laure SUBREVILLE, for 12/18 year-olds.

From scriptwriter, to director, to turner, to actor, to sound engineer, to editor, come and discover all the jobs involved in creating a short film!

Free workshop on registration at Pollen.

Taller de realización de cortometrajes con la artista Laure SUBREVILLE, para jóvenes de 12 a 18 años.

De guionista a director, pasando por operador de cámara, actor, técnico de sonido y montador, ¡ven a descubrir todos los oficios que intervienen en la creación de un cortometraje!

Taller gratuito previa inscripción en Pollen.

Workshop zur Herstellung von Kurzfilmen mit der Künstlerin Laure SUBREVILLE, für 12- bis 18-Jährige.

Vom Drehbuchautor, Regisseur, Dreher, Schauspieler, Tontechniker bis hin zum Cutter: Entdecke alle Posten bei der Erstellung eines Kurzfilms!

Kostenloser Workshop nach Anmeldung bei Pollen.

