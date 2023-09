FESTIVAL BÊTES ET SORCIÈRES – MARCHE D’HALLOWEEN 25 rue Saint-Jean Rémering-lès-Puttelange, 28 octobre 2023, Rémering-lès-Puttelange.

Rémering-lès-Puttelange,Moselle

Les Arboriculteurs de Rémering-les-Puttelange organisent une Marche d’Halloween de 7 km au départ du foyer Socio-Éducatif.

Au menu : soupe de potiron préparée dans l’alambic avec sauccisse à cuire « kochwürst », croûtons de pain, gruyère (8€/adulte, 5€/enfant)

Café-gâteaux en vente sur place.

Prévoir lampe torche ou frontale, bonnes chaussures de marche.

Venez déguisés.

Inscription et règlement auprès des organisateurs.. Tout public

Samedi 2023-10-28 16:30:00 fin : 2023-10-28 . 2 EUR.

25 rue Saint-Jean

Rémering-lès-Puttelange 57510 Moselle Grand Est



The Arboriculteurs de Rémering-les-Puttelange are organizing a 7 km Halloween Walk starting from the foyer Socio-Éducatif.

Menu: pumpkin soup prepared in the still with « kochwürst » sausage, bread croutons and Gruyère cheese (8?/adult, 5?/child)

Coffee and cakes for sale on site.

Bring flashlight or headlamp and good walking shoes.

Come in disguise.

Registration and payment with the organizers.

Los Arboriculteurs de Rémering-les-Puttelange organizan una marcha de Halloween de 7 km con salida desde el vestíbulo Socio-Éducatif.

En el menú: sopa de calabaza preparada en el alambique con salchicha « kochwürst », picatostes de pan y queso Gruyère (8?/adulto, 5?/niño)

Café y pasteles disponibles in situ.

Llevar linterna o frontal y buen calzado para caminar.

Venga disfrazado.

Inscripción y pago con los organizadores.

Die Arboriculteurs de Rémering-les-Puttelange organisieren einen 7 km langen Halloween-Marsch, der am Foyer Socio-Éducatif startet.

Auf dem Menü: Kürbissuppe aus dem Destillierapparat mit Kochwurst « Kochwürst », Brotcroutons, Gruyère (8?/Erwachsene, 5?/Kinder)

Kaffee und Kuchen werden vor Ort verkauft.

Taschen- oder Stirnlampe und gute Wanderschuhe mitbringen.

Kommen Sie verkleidet.

Anmeldung und Bezahlung bei den Organisatoren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES