Vide grenier et atelier textile 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Jonzac Vide grenier et atelier textile 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac, 27 décembre 2023, Jonzac. Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:00:00

fin : 2023-12-30 18:00:00 L’Atelier de créations textiles de Pascale aux Ateliers de la Corderie fait son vide grenier et atelier les 30, 24, 27 et 30 décembre, de 10h à 18h..

L’Atelier de créations textiles de Pascale aux Ateliers de la Corderie fait son vide grenier et atelier les 30, 24, 27 et 30 décembre, de 10h à 18h. .

25 rue Ruibet Gatineau Ateliers de la Corderie

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Code postal 17500 Lieu 25 rue Ruibet Gatineau Adresse 25 rue Ruibet Gatineau Ateliers de la Corderie Ville Jonzac Departement Charente-Maritime Lieu Ville 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac Latitude 45.442768 Longitude -0.43425 latitude longitude 45.442768;-0.43425

25 rue Ruibet Gatineau Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/