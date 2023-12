Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Jonzac Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac, 28 décembre 2023, Jonzac. Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 Les artisans des Ateliers de la Corderie, véritables passionnés, présentent leur savoir-faire lors de cette visite : mosaïque, poterie, cuir, vitraux, créations textiles… De belles découvertes en perspective ! Sur inscription Office de Tourisme.

Les artisans des Ateliers de la Corderie, véritables passionnés, présentent leur savoir-faire lors de cette visite : mosaïque, poterie, cuir, vitraux, créations textiles… De belles découvertes en perspective ! Sur inscription Office de Tourisme .

25, rue Ruibet Gâtineau Ateliers de la Corderie

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Code postal 17500 Lieu 25, rue Ruibet Gâtineau Adresse 25, rue Ruibet Gâtineau Ateliers de la Corderie Ville Jonzac Departement Charente-Maritime Lieu Ville 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac Latitude 45.442773 Longitude -0.434312 latitude longitude 45.442773;-0.434312

25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/