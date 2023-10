COURS D’INITIATION À LA PERMACULTURE 25 Rue Roland Vachette, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis, 3 juin 2023, Saint-Denis.

COURS D’INITIATION À LA PERMACULTURE 3 juin – 8 juillet, les samedis 25 Rue Roland Vachette, 93200 Saint-Denis, France 35€ le cours d’initiation de 3h

Venez découvrir les grands principes et techniques du maraîchage en permaculture, dans une ferme d’un hectare à 500m du métro.

Franck, le chef jardinier de Zone Sensible, accueille les apprentis jardiniers ou débutants motivés pour des cours d’initiation à la permaculture, au sein des 200 espèces végétales qu’il cultive sur site.

Une introduction théorique sera suivie d’une mise en pratique selon les travaux de saison.

Votre formateur :

Franck Ponthier est régisseur général et responsable de la mise en culture et de la production maraîchère de Zone Sensible. Il a travaillé 12 ans comme cadre technique pour une importante entreprise de gestion d’espaces verts. Après avoir suivi deux formations en permaculture, il rejoint l’équipe du Parti Poétique et devient chef de culture du projet Zone Sensible.

Rejoignez nous avec vos bottes et vos sourires, on s’occupe du reste !

Durée : 3h00

Activité organisée par le Parti Poétique – le Parti Poétique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/cours-d-initiation-a-la-permaculture

25 Rue Roland Vachette, 93200 Saint-Denis, France 25 Rue Roland Vachette, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Franc-Moisin – Bel-Air – Stade de France Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/cours-d-initiation-a-la-permaculture »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/cours-d-initiation-a-la-permaculture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:30:00+02:00 – 2023-06-03T14:30:00+02:00

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T14:30:00+02:00

Nature Atelier nature