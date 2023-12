Atelier cuisine : la galette qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-01-02 16:00:00 . Pour accueillir l’année 2024 avec gourmandise, Romain Ponard vous dévoilera sa meilleure recette de galette des rois à La Vache qui rit ! Mardi 2 janvier & vendredi 5 janvier // 14h-16h // sur réservation 18€ par participant (dégustation et entrée du musée comprise) // à partir de 6 ans accompagné d’au moins 1 adulte // dans la limite des places disponibles EUR.

25 Rue Richebourg La Maison de La Vache qui rit

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

