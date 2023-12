Carte de vœux vachement marrante 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

fin : 2023-12-28 15:30:00 . Faites rire vos proches avec une carte de vœux humoristique ! Inspiré par le ton décalé des affiches de La Vache qui rit, et accompagné par l’artiste Clémence Blanchard vous aurez l’occasion de composer une gravure qui permettra l’édition de plusieurs cartes de vœux. Jeudi 28 décembre // 14h-15h30 // sur réservation 9 € par participant (entrée du musée comprise) // à partir de 7 ans accompagné d’au moins 1 adulte // dans la limite des places disponibles EUR.

25 Rue Richebourg La Maison de La Vache qui rit

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

