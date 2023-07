A LA RENCONTRE DES CHAUVE-SOURIS 25 rue Principale Jury, 5 juillet 2023, Jury.

Jury,Moselle

Le temps d’une soirée, venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris et déconstruire les clichés qui leur collent à la peau. Au cours d’une première partie en salle, votre animateur vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir sur ces petits mammifères volants et ce qui les rends si mystérieux.

Puis à la nuit tombée, vous serez plongé dans le monde nocturne et discret de ces animaux volants pas comme les autres. Une expérience surprenante à partager seul ou en famille.. Tout public

Mercredi 2023-07-05 20:30:00 fin : 2023-07-05 22:30:00. 0 EUR.

25 rue Principale MAIRIE

Jury 57245 Moselle Grand Est



Come and spend an evening discovering the fascinating world of bats and deconstructing the clichés that cling to them. During an initial indoor session, your guide will explain everything there is to know about these small flying mammals and what makes them so mysterious.

Then, as night falls, you’ll be plunged into the discreet nocturnal world of these unusual flying animals. A surprising experience to share alone or with your family.

Venga a pasar una tarde descubriendo el fascinante mundo de los murciélagos y desmontando los tópicos que se ciernen sobre ellos. Durante la primera parte de la visita, su guía le explicará todo lo que necesita saber sobre estos pequeños mamíferos voladores y lo que los hace tan misteriosos.

Después, al caer la noche, se sumergirá como nadie en el mundo nocturno y discreto de estos animales voladores. Una experiencia sorprendente para compartir solo o en familia.

Entdecken Sie einen Abend lang die faszinierende Welt der Fledermäuse und bauen Sie die Klischees ab, die ihnen anhaften. Während eines ersten Teils im Saal erklärt Ihnen Ihr Betreuer alles, was Sie über diese kleinen fliegenden Säugetiere wissen müssen und was sie so geheimnisvoll macht.

Bei Einbruch der Dunkelheit tauchen Sie dann in die diskrete Nachtwelt dieser ungewöhnlichen Flugtiere ein. Ein überraschendes Erlebnis, das Sie allein oder mit der Familie genießen können.

Mise à jour le 2023-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ