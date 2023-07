Les jeudis électro à L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles, 3 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Les jeudis électroniques c’est un rendez vous organisé par analog disorder, moravie et Léon F. #rooftop #cocktails #dj.

2023-08-03 21:00:00 fin : 2023-08-31 01:30:00. .

25 Rue Porte de Laure L’Aire d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Electronic Thursdays are organized by analog disorder, moravie and Léon F. #rooftop #cocktails #dj

Les jeudis électroniques es un evento organizado por analog disorder, moravie y Léon F. #rooftop #cocktails #dj

Die elektronischen Donnerstage sind ein Rendezvous, das von analog disorder, moravie und Léon F. organisiert wird #rooftop #cocktails #dj

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Arles