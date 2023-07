Memphis Mississipi & beyond Dancing Partyà l’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles, 29 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Venez danser sur les disques vinyles de David Julian Leonard venu directement de Memphis en passant par la roquette.

2023-07-29 21:00:00 fin : 2023-07-29 . .

25 Rue Porte de Laure L’Aire d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and dance to David Julian Leonard’s vinyl records, straight from Memphis by way of the rocket

Ven a bailar con los discos de vinilo de David Julian Leonard, directamente desde Memphis a través del cohete

Tanzen Sie zu den Vinylplatten von David Julian Leonard, der direkt aus Memphis über die Rucola gekommen ist

