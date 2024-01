Conférence : Atout port, les géographes dévoilent leur jeu 25 Rue Philippe Lebon Le Havre, mercredi 17 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 18:00:00

fin : 2024-01-17

Approfondissez les apprentissages de l’exposition « Atout Port, les territoires jouent cartes sur table » en participant à cette conférence tenue par Ronan Kerbiriou.

Le géographe détaillera sa boîte à outils : de la géographie à la cartographie en passant par l’AIS (Automatic Identification System). Les données issues de ces outils et leurs usages vous seront expliqués et analysés. Ces dernières permettent d’étudier les enjeux du transport maritime. Découvrez également le travail de cartographe et, notamment, la collaboration de Ronan Kerbiriou avec Le Havre Port Center. Greta Delsalle Marini, Directrice du LH Port Center et invitée de cette conférence présentera ce travail commun et dévoilera les outils cartographiques qui orneront les sols du prochain LH Port Center.

Ronan Kerbiriou est ingénieur d’études depuis 2012 à l’Université Le Havre Normandie. Il a en charge le développement et le maintien à jour du Système d’Information Géographique (SIG) du projet Devport qui regroupe des données et informations sur le fonctionnement logistique de la vallée de la Seine, et plus largement, de l’Europe ainsi que sur l’étude de la circulation maritime en exploitant les signaux AIS émis par les navires. Ce SIG est à ce jour valorisé au travers de publications scientifiques et par le biais de partenariats et de collaborations de recherche. Depuis septembre 2022, Ronan Kerbiriou a entamé une thèse de doctorat en géographie sur l’exploitation des données AIS comme nouvelle source d’informations pour étudier le transport maritime au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Ronan est membre de l’UMR CNRS IDEES de l’Université Le Havre Normandie. Ce laboratoire de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Il regroupe environ 120 chercheurs autour de spécialités reconnues en France et à l’international telles que la modélisation et l’analyse spatiale, le transport et les environnements portuaires, la santé et les risques, les technologies d’information et de la communication ou encore les recompositions socio-territoriales.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

25 Rue Philippe Lebon La Capsule, Bibliothèque Universitaire

Le Havre 76600



