Exposition : Atout port, les territoires jouent cartes sur table 25 Rue Philippe Lebon Le Havre, lundi 15 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-15

fin : 2024-02-17

Plongez dans l’univers des cartes maritimes et des recherches géographiques du laboratoire UMR CNRS IDEES de l’Université Le Havre Normandie. Par une approche simplifiée et ludique, la géographie maritime vous est révélée dans ses moindres détails.

90 % du volume des marchandises transportées transitent par voies maritimes. Ces échanges commerciaux ont défini les routes maritimes. Celles-ci diffèrent selon les types de marchandises (vracs secs et liquides, conteneurs) et ont un impact sur nos territoires. Ronan Kerbiriou et Arnaud Serry, géographes à l’Université Le Havre Normandie, en collaboration avec Le Havre Port Center, ont réalisé cette exposition, inspirée de l’atlas DEVPORT, des ports et des cartes en Europe. Les géographes ont cartographié les routes maritimes et ont misen exergue l’importance et les impacts des flux, des corridors logistiques, des filières et des marchés au niveau mondial, européen, national et havrais.

À travers des chiffres, des données, des infographies et des cartes, découvrez la place et le rôle des territoires portuaires dans un marché international. En supplément, Philippe Bréard, Marin David et Samuel Salamagnon, photographes, se joignent à l’exposition et présentent quelques-uns de leurs clichés.

Exposition du 15 janvier au 17 février (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h), à la Bibliothèque Universitaire.

Entrée libre et gratuite.

25 Rue Philippe Lebon Bibliothèque Universitaire, Université Le Havre Normandie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie