Atelier : Les ghostnets du bout des doigts 25 Rue Philippe Lebon Le Havre, 13 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Comment découvrir les ghostnets autrement qu’avec nos yeux ? Nous vous proposons un atelier sensoriel et participatif ouvert aux enfants voyants et non-voyants et à leur famille !

Poisson, dauphin, hippocampe, requin, baleine et bien d’autres encore… ces grands animaux marins réalisés en filets « fantômes », des filets de pêche abandonnés en mer : ce sont les ghostnets ! Souvenez-vous, plusieurs d’entre eux ont été exposés au Muséum lors de l’exposition Australie – Le Havre.

Aujourd’hui, le Muséum poursuit son travail sur les ghostnets. Pour faire comprendre à tous cet art unique au monde, nous avons décidé d’en faire un livre. Mais pas n’importe lequel ! Un livre sensoriel et tactile qui permettrait de tout comprendre du bout des doigts – que l’on soit voyant ou non voyant.

Et si vous nous aidiez à imaginer ce drôle de livre ? Comment découvrir les ghostnets autrement qu’avec nos yeux ? Nous vous proposons un atelier sensoriel et participatif ouvert aux enfants voyants et non-voyants et à leur famille.

Au programme :

– Découverte tactile des ghostnets

– Présentation de leurs secrets de fabrication

– Découverte sonore de l’environnement marin

– Découverte tactile et olfactive de spécimens marins et d’outils de fabrication des ghostnets

– Création tactile : atelier basé sur la découverte de différentes matières, forme, volume

De 7 à 11 ans accompagnés d’un parent – Durée 3h

Lieu : Bibliothèque Universitaire : espace La Capsule

Gratuit, réservation obligatoire.

2023-12-13 09:30:00 fin : 2023-12-13 12:30:00. .

25 Rue Philippe Lebon Bibliothèque universitaire du Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



How can we discover ghostnets with more than just our eyes? We offer a sensory and participatory workshop open to sighted and blind children and their families!

Fish, dolphin, seahorse, shark, whale and many more? these large marine animals made from « ghost » nets, fishing nets abandoned at sea: they’re called ghostnets! Remember, several of them were exhibited at the Museum during the Australia? Le Havre.

Today, the Museum is continuing its work on ghostnets. To help everyone understand this unique art form, we decided to publish a book about it. But not just any book! A sensory and tactile book that will allow you to understand everything at your fingertips? whether you’re sighted or blind.

Why don’t you help us imagine this funny book? How can we discover ghostnets with more than just our eyes? This sensory and participatory workshop is open to sighted and non-sighted children and their families.

On the program:

– Tactile discovery of ghostnets

– Presentation of their manufacturing secrets

– Sound discovery of the marine environment

– Tactile and olfactory discovery of marine specimens and ghostnet-making tools

– Tactile creation: workshop based on the discovery of different materials, shapes and volumes

Ages 7 to 11 accompanied by a parent – Duration 3h

Location: University Library: La Capsule area

Free, reservation required

¿Cómo podemos descubrir las redes fantasma con algo más que nuestros ojos? Ofrecemos un taller sensorial y participativo abierto a niños videntes e invidentes y a sus familias

Peces, delfines, caballitos de mar, tiburones, ballenas y muchos más… estos grandes animales marinos están hechos con redes « fantasma », redes de pesca abandonadas en el mar: ¡se llaman redes fantasma! ¿Recuerdas que varias de ellas se expusieron en el Museo durante la Australia? Le Havre.

Hoy, el Museo prosigue su trabajo sobre las redes fantasma. Para ayudar a todo el mundo a comprender esta forma de arte única, hemos decidido publicar un libro sobre ella. Pero no un libro cualquiera Un libro sensorial y táctil que le permitirá comprenderlo todo al alcance de la mano, tanto si es vidente como ciego.

¿Por qué no nos ayudas a imaginar este divertido libro? ¿De qué otra forma podemos descubrir las redes fantasma que con nuestros ojos? Este taller sensorial y participativo está abierto a niños videntes e invidentes y a sus familias.

En el programa:

– Descubrimiento táctil de las redes fantasma

– Presentación de sus secretos de fabricación

– Descubrimiento de los sonidos del medio marino

– Descubrimiento táctil y olfativo de especímenes marinos y herramientas de fabricación de redes fantasma

– Creación táctil: taller basado en el descubrimiento de diferentes materiales, formas y volúmenes

De 7 a 11 años acompañados de sus padres – Duración 3 horas

Lugar: Biblioteca Universitaria: espacio La Cápsula

Gratuito, reserva obligatoria

Wie können wir die Ghostnets anders als mit unseren Augen entdecken? Wir bieten Ihnen einen sensorischen und partizipativen Workshop an, der für sehende und blinde Kinder und ihre Familien offen ist!

Fische, Delfine, Seepferdchen, Haie, Wale und viele mehr – diese großen Meerestiere, die aus Geisternetzen hergestellt werden, sind Ghostnets Einige von ihnen wurden im Museum während der Ausstellung Australien ? Le Havre.

Nun setzt das Museum seine Arbeit an den Ghostnets fort. Um diese weltweit einzigartige Kunst für alle verständlich zu machen, haben wir beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben. Aber nicht irgendein Buch! Ein sensorisches und taktiles Buch, das es ermöglicht, alles mit den Fingerspitzen zu verstehen – egal, ob Sie sehen oder nicht sehen können.

Wie wäre es, wenn Sie uns dabei helfen würden, uns dieses lustige Buch vorzustellen? Wie können wir die Ghostnets anders als mit unseren Augen entdecken? Wir bieten Ihnen einen sensorischen und partizipativen Workshop an, der für sehende und blinde Kinder und ihre Familien offen ist.

Auf dem Programm stehen:

– Taktile Entdeckung der Ghostnets

– Vorstellung der Geheimnisse ihrer Herstellung

– Akustische Entdeckung der Meeresumwelt

– Taktile und olfaktorische Entdeckung von Meeresspezies und Werkzeugen zur Herstellung von Ghostnets

– Taktile Gestaltung: Workshop, der auf der Entdeckung verschiedener Materialien, Formen und Volumen basiert

Von 7 bis 11 Jahren in Begleitung eines Elternteils – Dauer 3 Std

Ort: Universitätsbibliothek: Bereich « La Capsule »

Kostenlos, Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche