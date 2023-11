Concert Les Old Boys 25 Rue Pallas Bazas, 24 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Profitez ce vendredi d’un concert à La Corne Verte avec de nombreuses reprises de Rock avec le groupe Les Old Boys !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

25 Rue Pallas La Corne Verte

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a concert at La Corne Verte this Friday, featuring a host of rock covers by the band Les Old Boys!

¡Disfruta de un concierto en La Corne Verte este viernes con un montón de versiones de rock a cargo del grupo Les Old Boys!

Genießen Sie diesen Freitag ein Konzert in La Corne Verte mit vielen Rock-Coversongs der Band Les Old Boys!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Bazadais