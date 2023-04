Les orchidées de la sirène 25, rue Münster 2160 Luxembourg Luxembourg Catégories d’Évènement: Canton Luxembourg

Les orchidées de la sirène

Dimanche 4 juin, 15h00

25, rue Münster 2160 Luxembourg

Le Musée national d'histoire naturelle ouvrira le 25 mai sa nouvelle exposition temporaire « Täuschend echt. Wilde Orchideen in Luxemburg » qui met le focus sur les 45 espèces d'orchidées sauvages qui existent encore à l'état sauvage au Luxembourg. Le jardin des roches du musée, qui propose un tour en miniature à travers la géologie du Luxembourg tout en étant un lieu de repos pour les visiteurs du musée, constitue un endroit privilégié pour mélanger découverte musicale et naturaliste dans un même cadre envoûtant.

+35246 22 33 420
http://www.mnhn.lu

