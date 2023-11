MARCHÉ DE NOËL 25 rue Louis Simon Val de Briey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Val de Briey MARCHÉ DE NOËL 25 rue Louis Simon Val de Briey, 2 décembre 2023, Val de Briey. Val de Briey,Meurthe-et-Moselle Marché artisanal. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 20:30:00. 0 EUR.

25 rue Louis Simon

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Artisanal market Mercado artesanal Kunsthandwerkermarkt Mise à jour le 2023-11-09 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Val de Briey Autres Lieu 25 rue Louis Simon Adresse 25 rue Louis Simon Ville Val de Briey Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 25 rue Louis Simon Val de Briey latitude longitude 49.2449446287377;5.94303538968811

25 rue Louis Simon Val de Briey Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-briey/