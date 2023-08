Événement scientifique : Sur les épaules des géants 2023 25 Rue Lesueur Le Havre, 21 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Ceci est une invitation.

Une invitation à explorer les savoirs scientifiques.

Une invitation à mieux comprendre la démarche et l’histoire des sciences.

Une invitation à découvrir les parcours de chercheurs du passé et d’aujourd’hui.

Une invitation à prendre le temps de la curiosité, de l’expérimentation, de la découverte et de la démonstration.

Parce que notre présent est le résultat d’une histoire ;

Parce qu’il est toujours nécessaire de s’appuyer sur les savoirs acquis pour voir plus loin ;

Parce que la formule évoque l’ADN même du Havre, une ville aux forts marqueurs passés, forte de son histoire et résolument innovante, audacieuse et tournée vers l’avenir ;

« Sur les épaules des géants » reprend une belle image du progrès scientifique qui rappelle qu’aussi loin que nous puissions voir et comprendre, ce ne sera toujours que grâce aux progrès de ceux qui nous ont précédés,

Est en fait le nom de la première édition de ce nouvel évènement de culture scientifique initié par la Ville du Havre.

Cette manifestation ouverte à tous, pensée pour démocratiser les sciences et diffuser les savoirs, se déroulera au cœur d’un quartier universitaire et populaire, autour d’une programmation accessible et expérientielle, composée d’ateliers ludiques, de rencontres inspirantes, de regards croisés, de propositions culturelles auprès d’intervenants visionnaires venant de toute la France.

L’occasion de raviver notre envie et notre curiosité pour les sciences, ses disciplines et ses découvertes. Notamment en rendant les notions scientifiques élémentaires plus familières pour chacun d’entre nous.

L’occasion de comprendre l’impact de la science sur notre société au quotidien ;

L’occasion de faire lumière sur des vocations et itinéraires exceptionnels d’hommes et de femmes travaillant sans relâche à l’amélioration de notre quotidien, au service du bien commun pour résoudre les grands défis auxquels l’humanité fait face.

Prendre de la hauteur, voir mieux, plus loin. Voilà ce qui vous attend au Havre les 21, 22 et 23 septembre prochains.

Programmation complète sur le site internet de l’événement..

Vendredi 2023-09-21 fin : 2023-09-23 . .

25 Rue Lesueur Pôle Simone Veil

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



This is an invitation.

An invitation to explore scientific knowledge.

An invitation to better understand the process and history of science.

An invitation to discover the careers of researchers past and present.

An invitation to take time for curiosity, experimentation, discovery and demonstration.

Because our present is the result of history;

Because it is always necessary to build on acquired knowledge in order to see further ahead;

Because the formula evokes the very DNA of Le Havre, a city with a strong past, strong in its history and resolutely innovative, daring and forward-looking;

« Sur les épaules des géants » (On the shoulders of giants) is a beautiful image of scientific progress, reminding us that however far we may see and understand, it will always be thanks to the progress of those who have gone before us,

Is in fact the name of the first edition of this new scientific culture event initiated by the City of Le Havre.

The event, open to all and designed to democratize science and disseminate knowledge, will take place in the heart of a popular university district, with an accessible, experiential program featuring fun workshops, inspiring encounters, cross-views and cultural offerings from visionary speakers from all over France.

An opportunity to rekindle our desire and curiosity for science, its disciplines and discoveries. Not least by making basic scientific concepts more familiar to everyone.

An opportunity to understand the impact of science on our everyday lives;

An opportunity to shed light on the exceptional vocations and itineraries of men and women working tirelessly to improve our daily lives, in the service of the common good to solve the major challenges facing humanity.

Take a step back, see better, see further. This is what awaits you in Le Havre on September 21, 22 and 23.

Full program on the event website.

Esto es una invitación.

Una invitación a explorar el conocimiento científico.

Una invitación a comprender mejor el proceso y la historia de la ciencia.

Una invitación a descubrir la trayectoria de los investigadores de ayer y de hoy.

Una invitación a dedicar tiempo a la curiosidad, la experimentación, el descubrimiento y la demostración.

Porque nuestro presente es el resultado de la historia;

Porque siempre es necesario construir sobre lo que sabemos para ver más allá;

Porque la fórmula evoca el ADN mismo de Le Havre, una ciudad con un pasado fuerte, una historia decididamente innovadora, audaz y orientada hacia el futuro;

« Sur les épaules des géants » (A hombros de gigantes) es una bella imagen del progreso científico, que nos recuerda que, por muy lejos que podamos ver y comprender, siempre será gracias al progreso de quienes nos precedieron,

Este es, de hecho, el nombre de la primera edición de esta nueva manifestación de cultura científica iniciada por la Ciudad de Le Havre.

El evento, abierto a todos y concebido para democratizar la ciencia y divulgar el conocimiento, se desarrollará en el corazón de un popular barrio universitario, con un programa accesible y vivencial de talleres lúdicos, encuentros inspiradores, debates cruzados y actos culturales en los que intervendrán ponentes visionarios de toda Francia.

Es una oportunidad para reavivar nuestro deseo y curiosidad por la ciencia, sus disciplinas y sus descubrimientos. Sobre todo, haciendo que los conceptos científicos básicos resulten más familiares a todo el mundo.

Una oportunidad para comprender el impacto de la ciencia en nuestra sociedad día a día;

Una oportunidad para arrojar luz sobre las excepcionales vocaciones y carreras de hombres y mujeres que trabajan incansablemente para mejorar nuestra vida cotidiana, sirviendo al bien común y resolviendo los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad.

Dar un paso atrás, ver mejor, ver más lejos. Esto es lo que le espera en Le Havre los días 21, 22 y 23 de septiembre.

Programa completo en la web del evento.

Dies ist eine Einladung.

Eine Einladung, das wissenschaftliche Wissen zu erforschen.

Eine Einladung, den Ansatz und die Geschichte der Wissenschaft besser zu verstehen.

Eine Einladung, die Wege von Forschern aus der Vergangenheit und der Gegenwart zu entdecken.

Eine Einladung, sich die Zeit zu nehmen, neugierig zu sein, zu experimentieren, zu entdecken und zu demonstrieren.

Weil unsere Gegenwart das Ergebnis einer Geschichte ist ;

Weil es immer notwendig ist, sich auf erworbenes Wissen zu stützen, um über den Tellerrand hinauszuschauen;

Weil die Formel die DNA von Le Havre beschwört, einer Stadt mit einer starken Vergangenheit, die auf ihrer Geschichte aufbaut und gleichzeitig innovativ, mutig und zukunftsorientiert ist;

« Auf den Schultern von Giganten » greift ein schönes Bild des wissenschaftlichen Fortschritts auf, das daran erinnert, dass wir, so weit wir auch sehen und verstehen können, immer nur dank der Fortschritte derer, die vor uns waren, kommen werden,

Ist der Name der ersten Ausgabe dieser neuen Veranstaltung zur Wissenschaftskultur, die von der Stadt Le Havre initiiert wurde.

Die Veranstaltung ist für alle offen und soll die Wissenschaft demokratisieren und das Wissen verbreiten. Sie findet im Herzen eines Universitäts- und Volksviertels statt und bietet ein zugängliches und erlebnisorientiertes Programm mit spielerischen Workshops, inspirierenden Begegnungen, Blickwechseln und kulturellen Angeboten von visionären Rednern aus ganz Frankreich.

Die Gelegenheit, unsere Lust und Neugier auf die Wissenschaft, ihre Disziplinen und ihre Entdeckungen zu wecken. Vor allem, indem wir die grundlegenden wissenschaftlichen Konzepte für jeden von uns vertrauter machen.

Die Gelegenheit, den Einfluss der Wissenschaft auf unsere Gesellschaft im Alltag zu verstehen;

Die Gelegenheit, außergewöhnliche Berufungen und Lebenswege von Männern und Frauen zu beleuchten, die unermüdlich an der Verbesserung unseres Alltags arbeiten und sich in den Dienst des Gemeinwohls stellen, um die großen Herausforderungen zu lösen, denen die Menschheit gegenübersteht.

Hoch hinaus, besser und weiter sehen. All das erwartet Sie am 21., 22. und 23. September in Le Havre.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Website der Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche