Concert El Deseo 25 rue Larrey Séméac, 20 octobre 2023, Séméac.

Séméac,Hautes-Pyrénées

Musiques du monde, musiques improvisées

> Plus d’infos sur le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées :

C’est un service public d’éducation artistique qui se donne comme principe premier la pratique et l’étude des arts musicaux et chorégraphiques, par l’exploration sensible et pluridisciplinaire des contenus, de toutes esthétiques, des arts de la scène et du spectacle vivant.

Le Conservatoire Henri Duparc, c’est :

– 50 professeurs

– 715 heures de cours hebdomadaires

– 902 élèves dont 133 adultes DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 départements pédagogiques

– 46 salles de cours

– 1 salle de spectacles (210 places)

– une programmation culturelle et artistique riche avec près de 120 à 150 manifestations annuelles au Conservatoire et à l’extérieur (concerts, conférences…)

– des concerts scolaires accueillant des élèves des établissements scolaires de tout le Département des Hautes-Pyrénées

des stages d’orchestres ou de chœurs, des master-classes, des conférences, concerts, animations, formations

– des ensembles professionnels et des ensembles amateurs (Orchestre Symphonique, Harmonies, Big Band, Musique de chambre, Jeune Chœur et Chœur de Jeunes, Chœur de femmes « Intemporelles », Musiques de jazz, traditionnelles, anciennes, etc…)..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

25 rue Larrey SEMEAC

Séméac 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



World music, improvised music

> Find out more about the Tarbes-Lourdes-Pyrénées Urban Community’s Henri Duparc Conservatory:

The Conservatoire Henri Duparc is a public service for artistic education, whose primary principle is the practice and study of the musical and choreographic arts, through the sensitive, multidisciplinary exploration of all aspects of the performing arts.

The Henri Duparc Conservatory is :

– 50 teachers

– 715 hours of weekly classes

– 902 students, including 133 adults DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 teaching departments

– 46 classrooms

– 1 performance hall (210 seats)

– a rich cultural and artistic program, with some 120 to 150 annual events at the Conservatoire and elsewhere (concerts, conferences, etc.)

– school concerts welcoming students from schools throughout the Hautes-Pyrénées department

orchestral and choral training courses, master-classes, conferences, concerts, events and training sessions

– professional and amateur ensembles (Symphony Orchestra, Harmonies, Big Band, Chamber Music, Jeune Ch?ur and Ch?ur de Jeunes, Ch?ur de femmes « Intemporelles », Jazz, Traditional and Ancient Music, etc.).

Músicas del mundo, música improvisada

> Más información sobre el Conservatorio Henri Duparc de la Comunidad Urbana de Tarbes-Lourdes-Pyrénées:

El Conservatorio Henri Duparc es un organismo público de enseñanza artística cuyo principio fundamental es la práctica y el estudio de las artes musicales y coreográficas, a través de una exploración sensible y pluridisciplinar de todos los aspectos de las artes del espectáculo.

El Conservatorio Henri Duparc significa :

– 50 profesores

– 715 horas de clases semanales

– 902 alumnos, de los cuales 133 adultos DPAM (Departamento de Práctica Amateur)

– 10 departamentos de enseñanza

– 46 aulas

– 1 sala de espectáculos (210 plazas)

– un rico programa cultural y artístico, con entre 120 y 150 actos al año en el Conservatorio y en otros lugares (conciertos, conferencias, etc.)

– conciertos escolares para los alumnos de las escuelas de todo el departamento de Altos Pirineos

cursos de formación de orquestas y coros, clases magistrales, conferencias, conciertos, actos y cursos de formación

– conjuntos profesionales y aficionados (Orquesta Sinfónica, Armonías, Big Band, Música de Cámara, Joven Coro y Coro de Jóvenes, Coro Femenino « Intemporelles », Jazz, Música Tradicional y Antigua, etc.).

Weltmusik, improvisierte Musik

> Weitere Informationen über das Henri-Duparc-Konservatorium der Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées :

Es handelt sich um eine öffentliche Einrichtung der Kunsterziehung, die sich als oberstes Prinzip die Praxis und das Studium der musikalischen und choreografischen Künste auf die Fahnen geschrieben hat. Dies geschieht durch die sensible und multidisziplinäre Erforschung der Inhalte, aller Ästhetiken, der Bühnenkünste und der darstellenden Künste.

Das Conservatoire Henri Duparc, das sind :

– 50 Lehrkräfte

– 715 Stunden Unterricht pro Woche

– 902 Schüler, davon 133 Erwachsene DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 pädagogische Abteilungen

– 46 Unterrichtsräume

– 1 Aufführungssaal (210 Plätze)

– ein reichhaltiges kulturelles und künstlerisches Programm mit etwa 120 bis 150 Veranstaltungen pro Jahr im Konservatorium und außerhalb (Konzerte, Konferenzen usw.)

– schulkonzerte mit Schülern aus Schulen des gesamten Departements Hautes-Pyrénées

orchester- und Chorpraktika, Meisterklassen, Konferenzen, Konzerte, Animationen, Schulungen

– professionelle Ensembles und Amateurensembles (Symphonieorchester, Harmonien, Big Band, Kammermusik, Jeune Ch?ur und Ch?ur de Jeunes, Frauenchor « Intemporelles », Jazzmusik, traditionelle und alte Musik usw.).

