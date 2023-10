La nuit de la lecture 25 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc, 20 janvier 2024, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Le Ministère de la Culture propose de célébrer le livre et le plaisir de la lecture à travers cette manifestation.

A cette occasion, la bibliothèque municipale vous concoctera un programme riche et varié.

Informations détaillées à venir..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

25 rue Jean-Jacques Rousseau Bibliothèque

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The French Ministry of Culture is celebrating books and the pleasure of reading through this event.

To mark the occasion, the municipal library will be putting together a rich and varied program.

Details to follow.

El Ministerio francés de Cultura organiza un acto para celebrar el libro y el placer de la lectura.

Para celebrarlo, la biblioteca municipal preparará un programa rico y variado.

Más información próximamente.

Das Kulturministerium schlägt vor, mit dieser Veranstaltung das Buch und die Freude am Lesen zu feiern.

Zu diesem Anlass wird die Stadtbibliothek ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm für Sie zusammenstellen.

Detaillierte Informationen folgen.

Mise à jour le 2023-10-22 par OT Médoc-Vignoble