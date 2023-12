L’Union Européenne aujourd’hui et demain : dialogue avec le conseil scientifique de l’UEF 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:15:00

fin : 2024-01-12 20:00:00 Quelques mois avant l’échéance des élections européennes de juin 2024, les associations européennes (U.E.F., M.E., Jeunes Européens) vont dialoguer avec des membres du conseil scientifique de l’U.E.F..

Les intervenants :

François GEMENNE : Professeur à Sciences Po Paris

Marc LAZAR : Professeur à Sciences Po Paris

Céline SPECTOR : Professeur à la Sorbonne

Robert BELOT : Historien .

25 Rue Gaston de Saporta Sciences Po Aix – Amphi René Cassin

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

