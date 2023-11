Notre avenir s’écrit-il en Afrique ? 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Yves Delafon, cofondateur du Groupe Banque pour le Commerce et l’Industrie (Mauritanie, Mali, Guinée et Sénégal) vous invite à changer votre regard et à revoir le logiciel de votre relation, vers et avec notre voisin continental..

2023-12-14 18:15:00 fin : 2023-12-14 20:00:00.

25 Rue Gaston de Saporta Sciences Po Aix – Amphi René Cassin

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Yves Delafon, co-founder of the Banque pour le Commerce et l’Industrie Group (Mauritania, Mali, Guinea and Senegal) invites you to change your outlook and rethink the software of your relationship with and towards our continental neighbor.

Yves Delafon, cofundador del Groupe Banque pour le Commerce et l’Industrie (Mauritania, Malí, Guinea y Senegal), le invita a cambiar su forma de ver las cosas y a replantearse su relación con nuestro vecino continental.

Yves Delafon, Mitbegründer der Banque pour le Commerce et l’Industrie Groupe (Mauretanien, Mali, Guinea und Senegal), lädt Sie ein, Ihren Blick zu ändern und die Software Ihrer Beziehungen, zu und mit unserem kontinentalen Nachbarn, zu überdenken.

