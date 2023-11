Principe de laïcité : visions plurielles. Regards croisés France, Québec, Italie 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Principe de laïcité : visions plurielles. Regards croisés France, Québec, Italie 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Journée nationale de la laïcité avec une table ronde sur les principes de Laïcité..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

25 Rue Gaston de Saporta Sciences Po Aix – Amphi René Cassin

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



National Secularism Day with a round-table discussion on the principles of secularism. Día Nacional del Laicismo, con una mesa redonda sobre los principios del laicismo. Nationaler Tag der Laizität mit einem Rundtischgespräch über die Grundsätze der Laizität. Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 25 Rue Gaston de Saporta Adresse 25 Rue Gaston de Saporta Sciences Po Aix - Amphi René Cassin Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence latitude longitude 43.531575;5.446709

25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/